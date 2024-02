Schuhgeschäft in Wittlich Wiedereröffnung: Das ist bei Deichmann neu

Wittlich · Wochenlang war das Schuhgeschäft Deichmann in Wittlich geschlossen. Grund dafür waren Umbauarbeiten. Am 22. Februar ist die Wiedereröffnung. Was sich im Laden verändert hat und was es Neues gibt.

23.02.2024 , 12:31 Uhr

Die Deichmann-Filiale in Wittlich ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Foto: TV/Luisa Licht

Von Luisa Licht

Neu gestaltete Verkaufsräume und ein modernisiertes Angebot für die Kunden. Die Deichmann-Filiale in der Schlossstraße 25 in Wittlich öffnet wieder ihre Türen. Über mehrere Wochen waren sie wegen eines Umbaus des Geschäfts geschlossen. Am Donnerstag wird die große Wiedereröffnung des Schuhgeschäfts gefeiert.