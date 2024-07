Kaputte Kloschüssel und Graffiti Ekel-Zustand der Bahnhofstoiletten in Wittlich: Das sagt die Deutsche Bahn

Eine Toilette ist nicht unbedingt ein Ort zum Wohlfühlen, klar. Egal, ob öffentlich oder nicht, ein gewisses Maß an Hygiene darf trotzdem immer verlangt werden. Gerade, wenn das Nutzen des Klos Eintritt kostet. Am Bahnhof in Wittlich kostet so ein Gang aufs stille Örtchen 50 Cent – allzu viel geboten bekommt man dafür in puncto Sauberkeit allerdings nicht. Das hat jetzt auch die Deutsche Bahn (DB) eingesehen und für die Zukunft Besserung gelobt.