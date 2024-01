„Giftspritzenmann“ und Verschwörungstheorien Nach Werbung mit antisemitischer Symbolik: Doch keine Demo in Wittlich

Update vom 27. Januar Die “Freunde der Wahrheit“ haben kurz vor dem geplanten Termin ihre Demonstration in Wittlich abgesagt. Darüber wurden die Mitglieder der zugehörigen Telegram-Gruppe am Freitagabend informiert. Ab 11 Uhr wollte sich die Gruppierung am 27. Januar am Platz an der Lieser treffen. Es wurden auch Gründe für die Absage der Demo mitgeteilt.