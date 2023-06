Geldautomaten-Sprengungen Diese Wittlicher Erfindung soll Kriminellen das Leben schwer machen

In Wittlich, Bitburg, Stadtkyll, Temmels und weiteren Orten in der Region haben Kriminelle in den vergangenen Monaten wieder Geldautomaten gesprengt, um an die Banknoten im Inneren der Geräte zu gelangen. Beim jüngsten Vorfall Anfang Mai erschütterten zwei Detonationen die Ortsgemeinde Stadtkyll in der Vulkaneifel. Zwei starke Explosionen, kilometerweit hörbar, rissen die Bürger aus dem Schlaf. Trümmerteile des Automatenbunkers flogen meterweit bis auf die andere Straßenseite.