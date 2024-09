Nach Auftritten in Moschee Weiter Ärger um salafistischen Prediger in Wittlich - Veranstalter äußert sich

Die Auftritte eines umstrittenen islamistischen Predigers im Mai und Juni in einer Wittlicher Moschee hatten eine Welle der Empörung in Wittlich ausgelöst (wir berichteten). Der Salafistenprediger „Abu Alia“ ist mehrmals auf Einladung des Islamischen Kulturvereins in Wittlich aufgetreten. Er gehört einer als ultrakonservativ bezeichneten Strömung des Islam an und steht bereits seit Längerem unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Doch der Islamische Kulturverein Wittlich, der den Prediger eingeladen hatte, gab sich wortkarg.