Der Preis hat es in sich Produktion der Premium-Pizza Suprema von Dr. Oetker in Wittlich gestartet

Wittlich/Bielefeld · Sie ist neu. Sie ist groß. Und auch der Preis hat es in sich. Dr. Oetker produziert am Standort Wittlich eine neue Premium-Pizza, die bald in den Handel kommen soll. Wann es so weit ist, was die neue Pizza Suprema kosten soll und in welchen Sorten sie produziert wird.

12.08.2024 , 14:20 Uhr

So sehen die Werbekartons der neuen Pizza Suprema aus. Foto: Dr. Oetker Deutschland

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich