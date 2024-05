Großprojekt von Eco Stor Pläne für Batteriespeicherwerk in Wittlich: Darum drohen beim Bau Verzögerungen

Es ist ein in Deutschland beispielloses Projekt für die Energiewende: Am Umspannwerk in Wittlich-Wengerohr soll eines der größten Batteriespeicherwerke Europas entstehen. Auf sechs Hektar Fläche soll mit Batterien, wie sie auch in E-Autos verbaut werden, Strom (darunter erneuerbare Energie) gespeichert werden. Wenn zu viel Strom am Markt ist und der Preis günstig ist, soll die Anlage speichern. Wenn Bedarf und Preis hoch sind wie beispielsweise am Morgen, wenn der Alltag beginnt, dann soll aus dem Energiespeicher Strom ins Netz zurückfließen.