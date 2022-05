Wettbewerb „Die leckerste Kugel“ : Das Eiscafé „Da Beppo“ in Wittlich - wo die Kugel auch nach Schokoriegel schmecken kann

Foto: TV/Anja Theis 6 Bilder Eiscafé Da Beppo „Mohr“ in Wittlich

Wittlich Seit 2008 geht im Da Beppo „Mohr“ am Pariser Platz Eis über die Theke. Die Chefin hat uns erklärt, was in der Eiskugel drin ist und welche Sorten bei den Kunden gut ankommen.