Einzelhandel : Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich: Hunderte Menschen wollen Traktoren, Musik und Federweißen

25 Bilder Wittlicher Herbstmarkt mit Federweißer Fest

Wittlich Am Wochenende hat die Stadt Wittlich einiges organisiert, um den Menschen etwas zu bieten. Das hat sich gelohnt: Traktortreffen, Herbstmarkt, verkaufsoffener Sonntag mit „Heimatshoppen“, Automobilausstellung und Federweißerfest zogen viele Käufer an. Das Wetter spielte auch mit.

Von Christina Bents

Gut gefüllt sind die Straßen der Innenstadt am Sonntagnachmittag. Auf dem Platz an der Lieser herrscht eine entspannte Stimmung. Es sind Essensstände aufgebaut, es gibt Plätze zum Verweilen, Federweißer und Zwiebelkuchen werden ebenfalls angeboten. Dazu ist eine große Bühne aufgebaut, auf der verschiedene Bands spielen. Judith Lütticken und Simone Mertes schenken Weine aus ihren Weingütern aus und haben frischen Federweißen dabei. Lütticken sagt: „Wir sind zufrieden. Am Samstag war es wegen des Wetters etwas ruhiger, aber heute läuft es gut an.“ Den Besuchern scheint der teils gegorene Traubenmost zu schmecken. Klaus Schmitt, der mit dem Fahrrad unterwegs ist, sagt: „Der Federweißer ist etwas ganz Besonderes, weil er ein Zeichen dafür ist, dass die Weinlese begonnen hat und es bald neuen Wein gibt.“

Auf dem Marktplatz herrscht ebenfalls reger Betrieb beim Herbstmarkt. Man kann verschiedenen Schmuck, Treibholzfiguren, Bilder aus Steinen, Gartendekoration, Geldbeutel, Gürtel oder Selbstgestricktes kaufen. Dazu gibt es Herbstkränze mit verschiedenen Blumen. An allen Ständen sind Kunden, die das sonnige Wetter genießen.

Am Marktplatz und entlang der gesamten Neustraße stehen Traktoren aus vergangenen Jahrzehnten, die viel Interesse hervorrufen. Da wird nach Baujahren geschaut, über Marken diskutiert und sich erinnert, wer in der Familie ein solches oder ähnliches Modell gefahren hat. Auf einigen sitzen Kinder und haben Spaß. Am Kurfürstenplatz können sich Auto­interessierte über die neuesten Modelle verschiedener Hersteller informieren.

In der Innenstadt ist ebenfalls viel Andrang. Die „Heimatshoppen“-Tüten, die man für zwei Euro kaufen konnte und in denen sich Überraschungen der Händler verbargen, waren schnell vergriffen. Verschiedene Vereine und Organisationen trugen ebenfalls zum Angebot bei. Der Verein Panuves, der sich für Kinder in Latein­amerika einsetzt, hat seinen Flohmarkt mit Kuchenverkauf im St.-Markus-Haus aufgebaut.