Einzelhandel Federweißerfest und verkaufsoffener Sonntag ziehen viele Besucher nach Wittlich

Wenn der Herbst die Weinberge in ein buntes Farbenkleid taucht, ist wieder Zeit für den „neuen Jahrgang“ und Zwiebelkuchen. Das weiß man auch in der Säubrennerstadt Wittlich. Am Wochenende umrahmte das Federweißerfest auf dem Platz an der Lieser den verkaufsoffenen Sonntag. Die sonnigen Spätsommertage boten reichlich Gelegenheit, bei Live-Musik in gemütlicher Atmosphäre das milchig-trübe Getränk zu verkosten. „Viele unserer Kunden haben einfach Lust auf den erfrischenden Saft mit leichter Süße“, sagt Johannes Lütticken vom Weingut Lütticken aus Wittlich. „Unser Federweißer gibt schon einen Vorgeschmack auf die Fruchtigkeit des neuen Jahrganges.“ Noch ist er leicht gelblich, was auf den noch nicht abgeschlossenen Gärungsprozess hindeutet. Danach bekommt er seine weiße, milchige Farbe. „Der neue Federweiße der Rebsorte Müller-Thurgau ist einfach toll. Die Fruchtigkeit ist sehr präsent, und er hat ein ausgewogenes Säure-Süße-Spiel“, schwärmt Johannes Lütticken. „Wenn wir einen goldenen Oktober bekommen, wird auch der Riesling eine Top-Qualität haben, und wir können noch mal richtig gute Weine einfahren“, prognostiziert der Wittlicher Winzer.