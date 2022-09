Jubiläumsfest : Maria Grünewald feiert: „Rock im Wald“ und 50. Jubiläum

Wittlich Das Wittlicher Grünewaldfest mit „Rock im Wald“ hat nach zwei Jahren Pause wieder stattgefunden. Bewohner, Mitarbeiter und Freunde haben dabei auch das 50-jährige Bestehen der Einrichtung Maria Grünewald gefeiert.

Jeder, der zum Grünewaldfest erschien, war herzlich willkommen. Einige Bewohner kamen auf die Besucher zu, schüttelten ihnen die Hand, fragten, wie es ihnen geht, und lachten über das ganze Gesicht. Dieser guten Laune konnte man sich nur schwer entziehen. Das ging auch der Band handpicked so. Sie war schon mehrmals bei „Rock im Wald“ zu Gast, und Mitglied Heiko Wilhelmus sagt: „Die Stimmung ist hier immer direkt auf hundert. Das macht richtig Spaß.“ Das Publikum hatte während ihres Auftritts mehrmals gefragt, ob sie „das Lied mit dem Löwen“ spielen könnten. „Da dachten wir erst an Stücke aus ‚König der Löwen‘, aber sie meinten ‚The Lion sleeps tonight‘ von The Tokens. Als wir da mal draufgekommen waren, haben wir es spontan gespielt. Und alle, wirklich alle, haben mitgesungen“, erzählt ein weiteres Bandmitglied.