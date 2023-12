Trockner brannte Feuer in der Waschküche: Eine Person verletzt

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Schulstraße in Wittlich-Wengerohr alarmiert: Dort hatten gegen 13.15 Uhr Geräte in der Waschküche in einem Anbau eines Wohnhauses Feuer gefangen: Aus noch ungeklärter Ursache waren dort ein Wäschetrockner, eine Waschmaschine und Akkus in Brand geraten.