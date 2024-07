Transport abgelehnt Warum der Rufbus diese Wittlicher Seniorin nicht zu ihrem Ehemann ins Altersheim bringt

Ihren Mann besuchen ist alles, was Katharina Dornhof will. Beide kennen sich seit der vierten Klasse, sind seit 67 Jahren verheiratet. Seit einiger Zeit ist aber nichts mehr so, wie es früher war. Alleine irgendwohin fahren oder gehen kann Katharina Dornhof nicht mehr. Daran hat sie sich gewöhnt, vor zehn Jahren war ihre OP gegen die Arthrose im linken Knie, die Schmerzen wurden weniger. Aber das rechte Knie, das will sie nicht mehr operieren lassen, sie sei zu alt, sagt sie. Also musste der Rollator her.