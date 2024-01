Und: Das Neujahrsbaby ist da! Mehr Platz für Babys: Geburtsstation im Wittlicher Krankenhaus soll ausgebaut werden

Glück und Leid liegen in kaum einem Ort so nah beieinander wie in Krankenhäusern. Schauen wir im noch frischen Jahr auf den Ort des Glücks: die Geburtsstationen. Etwa 1400 Babys sind 2023 im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich auf die Welt gekommen. Das sind ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren, berichtet Pressesprecherin Ursula Esten-Schaaf.