Weniger Kunden? Wittlicher Gewerbebetriebe fürchten Pläne für autofreien Marktplatz

Mit dem bereits erstellten, aber noch nicht beschlossenen Verkehrs- und Mobilitätskonzept verfolgt der Wittlicher Stadtrat viele Ziele: So soll die Mobilität in der Stadt künftig „klimafreundlicher“ und der ÖPNV attraktiver gemacht werden. Wie in den Leitzielen des Konzepts zu lesen ist, geht es unter anderem um die „Reduzierung von Treibhausgasemissionen“. So soll das Autofahren in der Stadt eingedämmt und den Menschen der Umstieg auf ÖPNV, Rad- und Fußverkehr schmackhaft gemacht werden.