Berühmt in den 90ern Größter Star aus der Stadt Wittlich: Kennen Sie diese Frau?

Manche Hörer würden vielleicht bestreiten, dass so etwas überhaupt Musik ist. Laut, hektisch, elektronisch hämmernd, verzerrt, überfordernd. Menschen schreien ins Mikrofon. Die Texte sind simpel, die Botschaft radikal. Es sind Klänge, die noch heute weit abseits des Mainstream stehen. In den frühen 90ern waren sie eine Revolution, die in der Musikszene weltweit Beachtung fand. Das Genre des „Digital Hardcore“ war gerade geboren worden. Im Epizentrum dieses Bebens stand eine Frau, an die man vielleicht nicht sofort denkt, wenn es um die bekanntesten Persönlichkeiten aus Wittlich geht. Doch es gibt gute Gründe, sie als den größten Star der Stadt zu betrachten.