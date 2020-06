Corona und Fleisch : Großer Corona-Reihentest bei Simon-Fleisch in Wittlich

Der größte Corona-Reihentest im Landkreis Bernkastel-Wittlich seit Beginn der Pandemie beginnt am Montag, 29. Juni, in der Corona-Teststation in Wittlich. Foto: Fritz-Peter Linden

Mainz/Wittlich 700 Mitarbeiter, Fahrer, Putzkräfte und Kontrolleure sollen ab Montag in Wittlich auf Sars-CoV-2 getestet werden.

Rheinland-Pfalz reagiert auf die Corona-Ausbrüche im nordrhein-westfälischen Fleischbetrieb Tönnies, wo sich bislang mehr als 1500 Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichten­thäler (SPD) kündigte im Mainzer Landtag an (der Volksfreund berichtete), dass ab der kommenden Woche in sechs großen fleischverarbeitenden Betrieben in Rheinland-Pfalz alle Mitarbeiter auf Corona-Erkrankungen getestet werden sollen. Die Entscheidung der Ministerin betrifft auch den Wittlicher Schlachthof Simon-Fleisch.

Zwischen Montag und Freitag, 29. Juni bis 3. Juli, sollen in der Corona-Teststation in Wittlich 700 Menschen auf das neue Coronavirus getestet werden. Aktuell ist die Verwaltung mit den umfangreichen Vorbereitungen für die rund 700 Tests, die in der kommenden Woche in der Corona-Teststation des Kreises, dem Drive-In-Labor in der Röntgenstraße, durchgeführt werden sollen, befasst. Die vorhandene Zahl an Teststrecken wird bis zum Wochenende aufgestockt, sodass in der Teststation bis zu fünf Tests gleichzeitig möglich sein werden.