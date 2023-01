Langes Engagement : Politiker, Kaufmann und Wittlicher Ehrenbürger: Zum 90. Geburtstag von Hans-Günther Heinz

Hans-Günther Heinz, langjähriger FDP-Politiker und Ehrenbürger der Stadt Wittlich, ist 90 geworden. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Wittlich Mehr als 30 Jahre saß er im Stadtrat, vier Legislaturperioden im Landtag, war dort Vizepräsident und Landesvorsitzender der FDP. Jetzt ist Hans-Günther Heinz 90 geworden. Und interessiert sich immer noch so sehr für die politischen Geschehnisse weltweit und in Wittlich wie in jungen Jahren.

„Merk dir eins ... Möbel Heinz“. Wenn Hans-Günther Heinz früher einen Raum betrat, hatte er immer diesen Spruch auf den Lippen. Schließlich musste er es ja bewerben, sein Möbelhaus, das er in den 1950er Jahren in Wittlich aufgebaut hatte. Dafür ist er damals auch in die Säubrennerstadt umgezogen. Geboren wurde Hans-Günther Heinz nämlich in Trier, am 11. Januar 1933.

Hans-Günther Heinz: FDP-Politiker in Stadt, Kreis und Land

Vor kurzem hat der Ehrenbürger der Stadt Wittlich also einen runden Geburtstag gefeiert – 90 ist er geworden. „Ich habe viel Post bekommen“, erzählt er ein paar Tage nach dem Fest und zeigt einen dicken Stapel. Geburtstagsgrüße von Politikern sind darunter, von Politikern aus der Region, aber auch aus der Landes- und Bundespolitik, zum Beispiel von Volker Wissing. Sie zeugen davon, wie viel Heinz im Laufe seines langen Lebens geleistet hat.

Denn Heinz war nicht nur Kaufmann. Er war auch Politiker, bei der FDP seit 1964. Stadtrat Wittlich, Kreistag Bernkastel-Wittlich, Landtag Rheinland-Pfalz, Vizepräsident des Landtags, Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen FDP. Das ist nur ein Ausschnitt aus seinem politischen Engagement. Warum er das alles gemacht hat? „Aus Begeisterung für die Stadt“, sagt Hans-Günther Heinz. Denn damit hat schließlich alles angefangen – mit der Wittlicher Politik. Kreis- und Landesebene, das kam dann erst später nach und nach.

Immer noch großes Interesse an Politik – global sowie in Wittlich

Auch jetzt, wo er keine Ämter mehr trägt, verfolgt Hans-Günther Heinz die Politik immer noch aktiv. Nachrichten im Fernsehen auf mehreren Sendern anzusehen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ganz präsent ist dabei in letzter Zeit natürlich das Thema Ukraine-Krieg und Inflation. „Das macht mir ernsthaft große Sorgen“, sagt der 90-Jährige. „Da werden Preise und Mengen verhandelt in Milliardenhöhe.“ Er wünscht sich, die Politik würde „ein bisschen vernünftiger“ agieren. „Erschreckend sind natürlich auch die Kriegsführungen im Hinblick auf den Mensch als Opfer“, sagt er. „Wenn ich abends die Nachrichten sehe und Tausende Kinder liegen da im Morast und haben keine Unterkunft, das tut weh.“

Nicht nur die globale Politik verfolgt er, auch noch die in Wittlich. So ist Hans-Günther Heinz ein oft gesehener Gast im Stadtrat. „Der Bürgermeister sagt schon immer: ,Die Einwohnerfragestunde ist beendet, kommen wir zum öffentlichen Teil. Oder hat der Herr Heinz, unser Ehrenbürger, noch was zu fragen?’ Und dann frage ich“, erzählt er.