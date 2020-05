Info

Weitere Sitzungen: In diesem Monat soll es noch zwei öffentliche Sitzungen des Bauausschusses der Stadt geben, wie Bürgermeister Rodenkirch in der Sitzung des Stadtrats sagte. Am 26. und 28. Mai soll der Ausschuss demnach im Eventum tagen. Unter anderem könnte es in einer der Sitzungen auch um das Thema Vitelliusbad gehen (frühester Öffnungstermin des Bads ist Pfingsten).

Neues Ratsmitglied: Renate Petry rückt für das kürzlich verstorbene FWG-Ratsmitglied Michael Scheid in den Stadtrat nach. Scheid hatte über viele Jahre die Stadtpolitik in Wittlich geprägt.

(Stadtteil-)Feste in Wittlich abgesagt: Neben der Säubrennerkirmes seien auch alle Dorffeste in den Stadtteilen wegen der Corona-Krise abgesagt worden, wie Bürgermeister Rodenkirch mitteilte. Auch das historische Dorffest in Wittlich-Dorf, das traditionell alle zwei Jahre im September gefeiert wird, findet in diesem Jahr nicht statt, auch wenn es derzeit außerhalb des Zeitrahmens (bis 31. August) liegt, in dem große Feste verboten sind.