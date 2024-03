Neubau am Platz an der Lieser Weinbar mit Sommelier: In Wittlich steht eine interessante Neueröffnung an

Am Lieserufer hat sich die Stadt Wittlich in den letzten Jahren stark verändert. Mit dem Großprojekt „Stadt am Fluss“, das 2018 fertiggestellt wurde, wurde die Lieser im Zentrum der Stadt mit den Lieserterrassen wieder begehbar und erlebbar. Die Aufenthaltsqualität am Fluss im Zentrum konnte deutlich gehoben werden. Neben der öffentlichen Hand haben dort aber auch private Investoren Geld in die Hand genommen und dadurch am Projekt mitgewirkt. 2019 investierte der Eigentümer des Hotels Well am neugestalteten Platz an der Lieser. Er ließ das traditionsreiche und denkmalgeschützte Haus sanieren und dabei auch die Fassade aufhübschen.