Weihnachten : Wittlich in vorweihnachtlicher Stimmung

Foto: Karl Hofstätter. Foto: TV/Karl Hofstätter

Wittlich (red) So langsam breitet sich auch in Wittlich Vorweihnachtsstimmung aus: Die Buden auf dem Platz an der Lieser stehen schon, und nun wird noch bei bester Laune der Weihnachtsschmuck aufgehangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken