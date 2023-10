„Der Geschädigte scheint etwas naiv zu sein“ Mann aus Wittlich um 33.000 Euro betrogen – Heiratsschwindlerin verurteilt

Für die 42-jährige Heiratsschwindlerin vor dem Wittlicher Schöffengericht hätte der Urteilsspruch von Richterin Köhler härter ausfallen können: Ein Jahr und neun Monate Gefängnis wegen gewerbsmäßigen Betrugs in drei Fällen. Die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, und die Verurteilte zahlt während dieser Zeit monatlich 50 Euro an den Geschädigten. Den kompletten Schaden in Höhe von 33.000 Euro wird die Frau aus Frankfurt/Main dem Mann aus einem Wittlicher Ortsteil nie ersetzen können. Aber sie hat damit auf Anraten ihres Verteidigers Michael Euler ihre Reue und den Willen zur Wiedergutmachung gezeigt. Finanziert hatte der Geschädigte im Frühjahr 2021 die fünfstellige Summe über einen Bankkredit.