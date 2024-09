Wo kann man Münzen einzahlen? Wohin mit dem Kleingeld? Bargeld macht Händlern in Wittlich Probleme

Bar oder mit Karte? Bei vielen Kunden fällt die Wahl immer noch auf Barzahlung, denn die geht unkompliziert und anonym. Für Gewerbetreibende wie Gastronomen und Einzelhändler kann sich der Umgang mit Bargeld dagegen äußerst kompliziert gestalten. So zum Beispiel bei Landwirtin Magdalena Zelder aus Wittlich, die einen eigenen Hofladen hatte. Ihre Kunden bezahlen Eier, Nudeln und Milch überwiegend mit Münzgeld. Sie klagt darüber, dass sich insbesondere die Einzahlung von diesem Münzgeld in ihrer Bankfiliale als problematisch erweist. Aber ist das nur die subjektive Meinung einer einzelnen Unternehmerin oder tatsächlich ein Problem, das alle Unternehmer in Wittlich betrifft?