Veranstaltung : Wittlich ist im Kirmesfieber

Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Die Säubrennerkirmes ist am Freitagabend eröffnet worden. Bis einschließlich Montag wird in der Kreisstadt gefeiert. Am Dienstag hat nur noch der Rummel geöffnet.

() Mit der Eröffnung des Rummelplatzes und einer 15-minütigen Freifahrt auf dem Riesenrad ist der Startschuss der Säubrennerkirmes am Freitagabend in Wittlich gefallen.

Nachdem Bürgermeister Joachim Rodenkirch die Säubrennerkirmes auf dem Rummelplatz offiziell eröffnet hat, startete das Fest mit Freifahrten. Foto: TV/Petra Willems