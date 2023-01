Brauchtum : Kein Umzug? In Wittlich steht der Karneval auf der Kippe

Lang ist es her – 2016 beim Karnevalsumzug in Wittlich – lange vor Corona und Ukraine-Krieg, als die Narren noch unbeschwert feiern konnten. Foto: Klaus Kimmling

Wittlich Brauchtum in Gefahr: In Wittlich stehen die Kappensitzungen wie auch der Umzug am Karnevalssonntag auf der Kippe. Über die Gründe sprechen wir mit der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß.