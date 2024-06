Platz an der Lieser in Wittlich Stadt dementiert: „Keine Pläne zur Umgestaltung des Brunnens“

Weinliebhaber kommen in Wittlich bald voll auf ihre Kosten: In bester Lage am Platz an der Lieser eröffnet in Kürze eine Weinbar. In einem Bericht hatten wir am Dienstag, 25. Juni, den Nachwuchs Sommelier, der die Bar eröffnen will, sowie auch sein gastronomisches Konzept vorgestellt.