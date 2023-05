Krisenvorsorge mit Küche und Notunterkünften Wie Wittlich sich für Notfälle rüstet

Sich für Krisenszenarien abzusichern, die hoffentlich nie eintreten, das sei heutzutage etwas in Vergessenheit geraten, sagte Bürgermeister Joachim Rodenkirch in der jüngsten Stadtratssitzung. Doch die Stadt Wittlich will Krisenvorsorge betreiben, um in verschiedenen Katastrophenszenarien handlungsfähig zu sein. Da bei Naturkatastrophen sowie in anderen Notsituationen mit großflächigen sowie andauernden Stromausfällen zu rechnen ist, soll im Zentrum der Stadt eine Versorgungsinsel für Notsituationen entstehen.