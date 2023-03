Wegen lautem Verkehr Schlaflos an der Wittlicher Autobahn: Ist ein Tempolimit die Lösung?

Ein beständiges Rauschen im Hintergrund, mal lauter, mal leiser, aber immer da – die Rede ist nicht etwa vom Meer, sondern von Verkehrslärm. Und der ist ganz und gar nicht idyllisch, sondern oft eine große Belastung für betroffene Anwohner. Auch im Wittlicher Tal an der A1 ist das ein Problem, wie ein Leser dem TV berichtet: Bei Westwind – der vorherrschenden Windrichtung in unseren Breitengraden – sei es vor allem in Wittlich-Dorf und Neuerburg unangenehm laut.