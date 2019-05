Verwaltung : Auszubildende checken Potenzial

Die Digitalisierungsscouts der VG Wittlich-Land erkunden, wo in der Verwaltung Potenzial zur Digitalisierung besteht. Foto: TV/VG-Wittlich-Land

Wittlich Arbeitswelt 4.0: Verbandsgemeinde Wittlich-Land nimmt als erste Verwaltung am Projekt Digiscouts teil.

Die Veränderungen durch die Digitalisierung treffen Unternehmen gleichermaßen wie Verwaltungen. Neben zukünftigen Herausforderungen und einer Menge Arbeit stecken jedoch enorme Chancen dahinter. Warum also nicht den Nachwuchs mit einbinden und die Interessen der Jugendlichen an Digitalisierung nutzen, um zum einen die Ausbildung attraktiver zu gestalten und zugleich für die Verwaltung einen Nutzen zu gewinnen?

Im Rahmen des Projektes „Auszubildende als Digitalisierungsscouts“ bringen das RKW Kompetenzzentrum und die IHK Koblenz beide Ideen zusammen. Ein Team von Auszubildenden findet innerhalb eines Azubi-Projektes heraus, wo im Betrieb beziehungsweise in der Verwaltung Potenzial für Digitalisierung steckt. Die besten Ideen setzen die Azubis anschließend mit dem Okay des Entscheidungsträgers in drei bis sechs Monaten um.