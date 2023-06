Strom für 2000 Haushalte Arenrather Photovoltaikanlage ist am Netz

Arenrath · Die viertgrößte Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist am Netz. Auf 5,4 Hektar Fläche produziert sie Strom für 2000 Haushalte – im „Steinriss“ in Arenrath.

09.06.2023, 07:16 Uhr

Ralf Thome (Volksbank Eifel), Ludwig Schmitz (Ortsbürgermeister Arenrath) sowie Maximilian und Hans-Josef Spang (beide Geschäftsführer der Enagra) freuen sich, dass die Photovoltaikanlage am Netz ist. Foto: Bents Christina

Von Christina Bents

Die Betreiber der Photovoltaikanlage in Arenrath, die Firma Enagra und Ortsbürgermeister Ludwig Schmitz lachen bei der offiziellen Eröffnung der Photovoltaikanlage in der Gemarkung „im Steinriss“ mit der Sonne um die Wette. Grund genug haben sie dafür, denn bereits im Jahr 2018 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass hier eine Photovoltaikanlage entstehen soll. Inzwischen ist sie am Netz und produziert. 6600 Kilowattpeak (kWp) werden von drei Transformatoren umgewandelt, sodass 2000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Über eine 7,5 Kilometer lange Leitung kommt der Strom zum Umspannwerk nach Beilingen, wo er ins Netz eingespeist wird.