Ständige Vertretung in Salmtal Wittlich-Land: Fast alle Orte haben neu gewählte Bürgermeister

Dodenburg/Salmtal · In 14 von 45 Gemeinden der VG Wittlich-Land fanden sich bei der Kommunalwahl keine Bewerber. Doch die Gemeinderäte haben im Nachgang in fast allen Orten eine neue Ortschefin oder einen neuen Ortschef gewählt. Nur in einem Dorf gab es mangels Kandidaten noch keine Neuwahl.

23.09.2024 , 11:22 Uhr

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni konnte in manchen Dörfern bloß ein neuer Ortsgemeiunderat aber kein Ortsbürgermeister gewählt werden. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich