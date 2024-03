Unfall VG Wittlich-Land Feuerwehr fährt ihre eigene Drehleiter zu Schrott – wie konnte das passieren?

Traurig aber wahr: In der Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land hat sich eine unglückliche Geschichte ereignet, die nicht nur vielen Feuerwehrleuten ans Herz gehen dürfte. Bei einem selbst verschuldeten Unfall hat die Freiwillige Feuerwehr der VG ihre eigene Drehleiter, ein hochkomplexes und wertvolles Spezialfahrzeug mit ausfahrbarer Leiter, zu Schrott gefahren. Das Unglück (wir berichteten) ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 20. März, auf der L62 kurz vor dem Ortseingang von Großlittgen aus Richtung Manderscheid kommend. Das Fahrzeug war dabei auf dem Weg in die zentrale Feuerwehrwerkstatt nach Landscheid.