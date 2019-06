Tourismus : Wittlich-Land präsentiert sich bei der Messe „Explore the Eifel“

Wittlich-Land präsentiert sich bei der Messe „Explore the Eifel“

Spangdahlem Jedes Jahr findet auf der US-Air Base Spangdahlem die Tourismus- und Freizeitmesse „Explore the Eifel“ statt, die vom Host Nation Council Spangdahlem organisiert wird.

Die Messe richtet sich an die in Spangdahlem stationierten US-Soldaten. Dadurch sollen sie ihre „Heimat auf Zeit“ besser kennen lernen und über das Freizeit- und Kulturprogramm der Region informiert werden. Mehr als 140 Aussteller, darunter Tourist-Informationen, Freizeitparks, Gastronomen, Museen, etc. präsentieren sich vor Ort.