Bauen : Wittlich-Land schafft Platz für Häuslebauer

Baugebiete Wittlich-Land_InterRed. Foto: TV/Schramm, Johannes

Dreis/Salmtal Gleich in neun Orten der Verbandsgemeinde entstehen zurzeit Neubaugebiete: 160 Baugrundstücke werden erschlossen. Wie kann das sein, wenn das statistische Landesamt der Kommune für die nächsten 20 Jahre eine sinkende Bevölkerungszahl prophezeit?

Von Christian Moeris

Knapp zwei Prozent ihrer Einwohner soll die Verbandsgemeinde Wittlich-Land gemeinsam mit vielen anderen Kommunen im Land innerhalb der nächsten 20 Jahre verlieren. So prognostiziert es zumindest das Statistische Landesamtes in Bad Ems in seiner aktuellen Studie zur Bevölkerungsentwicklung.

Die aktuelle Entwicklung in der Verbandsgemeinde spricht allerdings eine andere Sprache und zeigt, dass die Bevölkerungszahl der VG Wittlich-Land weder stagniert oder gar schrumpft, sondern stetig im Wachstum begriffen ist.

„Laut der Einwohnerstatistik ist die Bevölkerung in der Verbandsgemeinde von 2014 mit 29449 Einwohnern auf 30 503 Einwohner in 2019 kontinuierlich gestiegen“, erklärt Bürgermeister Dennis Junk. Er kann sich über einen Zuwachs von 1000 Einwohnern und rund drei Prozent innerhalb von fünf Jahren freuen. Statistik und Realität klaffen also bislang – zum Glück – weit auseinander. Wie kann das sein? Wenn es um die Einordnung statistischer Informationen geht, wird oft das Zitat „Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast“ bemüht. Von einer Fälschung durch das Statistische Landesamtes ist allerdings nicht auszugehen. Wo liegen also die wahren Gründe für die bislang positive Bevölkerungsentwicklung, die sich laut Bürgermeister Dennis Junk wohl auch so fortsetzen wird? „Ob wir weiter so wachsen werden, das weiß ich nicht, und hat mit vielen Faktoren zu tun“, sagt Junk.

Er sei jedoch davon überzeugt, sagt Junk, dass die VG im Umkreis der Stadt Wittlich und des Autobahnkreuzes Wittlich von der prognostizierten Bevölkerungsabnahme nicht so betroffen sein werde und die VG dauerhaft über 30 000 Einwohnern liegen werde. Und mit dieser Annahme könnte Junk richtig liegen, denn bei der Kalkulation künftiger Bevölkerungszahlen stützen sich die Statistiker des Landesamtes allein auf Zahlen und Daten aus der Vergangenheit.

Dabei finden solch dynamische Prozesse und Faktoren wie die Qualität und Verbesserung der Infrastruktur, wie sie die Eröffnung des Hochmoselübergangs für die VG Wittlich-Land darstellt, in die Prognosen der Statistiker keinen Eingang. Die Aussagekraft ihrer Studien ist daher begrenzt. Die knapp vier Prozent Verlust an Einwohnern, welche nach Schätzung des Landesamtes angeblich der Landkreis Bernkastel-Wittlich in den nächsten 20 Jahren erleiden soll, sollte man von daher auch mit Fragezeichen versehen.

Die Bevölkerung in der VG Wittlich-Land nimmt jedenfalls, wenn der Bürgermeister recht behält, zu und die Neubürger brauchen natürlich Wohnraum – auch in Form frischen Baulandes für die Häuslebauer. Und Bauland wird derzeit in vielen Orten der Verbandsgemeinde gleichzeitig erschlossen und ausgewiesen. Vielleicht ist auch das ein sicheres Indiz dafür, dass die negative Statistik des Landesamtes für die Verbandsgemeinde nicht zutreffen wird. Denn die neun Gemeinden Altrich, Binsfeld, Bruch, Dreis, Klausen, Laufeld, Oberöfflingen, Plein und Salmtal sind derzeit mit der Planung von Baugebieten beschäftigt. Knapp 15 Hektar Bauland mit mehr als 160 Baugrundstücken befinden sich in der Entwicklung. Nach einer drohenden Abnahme der Bevölkerung sieht das nun wirklich nicht aus. Hinzu kommt, dass seit 2017 in Dreis, Hetzerath, Hupperath, Manderscheid, Niederscheidweiler und Salmtal gerade erst Neubaugebiete ausgewiesen und dort insgesamt 74 Baugrundstücke erschlossen und vermarktet wurden. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land, man kann es nicht anders sagen, ist bei Häuslebauern also derzeit überaus beliebt. Der Preis für einen Quadratmeter Bauland in der VG variiert sehr stark von rund 26 Euro in Eckfeld (zuzüglich Endausbau der Straße) bis hin zu Quadratmeterpreisen zwischen 85 und 92 Euro in Salmtal.

Aber woran liegt es, dass die Nachfrage nach frischem Bauland in der VG Wittlich-Land nicht abebbt? „Wir haben eine hervorragende Infrastruktur. Man ist von jedem Dorf aus in zehn Minuten auf der Autobahn“, erklärt Junk. „ In einigen Gemeinden hat man natürlich sogar direkten Bahnanschluss. Dazu gibt es wohnortnahe Arbeitsplätze, eine einmalige Naturlandschaft, wo es sich sehr gut leben lässt, und vor allem auch ein intaktes Vereinsleben.“

Der gerade erst für den Verkehr freigegebene Hochmoselübergang, so prognostiziert Junk, werde der Verbandsgemeinde wie auch der gesamten Region weitere Impulse zur Entwicklung geben. Das gleiche gelte für den geplanten Lückenschluss der A1, der seit Jahrzehnten auf sich warten lässt.

Leerstand Doch so positiv die Entwicklung für die Verbandsgemeinde beim Blick auf die geplanten Neubaugebiete aussieht, in manchen Orten stehen Häuser und Wohnungen leer und es gibt eine gewisse Leerstandsproblematik. So stehen beispielsweise in Binsfeld, wo derzeit auch ein Neubaugebiet geplant wird, rund 60 bis 70 Häuser und Wohnungen leer.