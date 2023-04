Lecker, nachhaltig oder günstig? Schulessen in der VG Wittlich-Land wird teurer – und die Qualität soll steigen

Sollte ein Schulessen möglichst gesund und nachhaltig oder hauptsächlich kindgerecht, lecker und günstig sein? Die politischen Gremien der Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben in den vergangenen Wochen eine hitzige Debatte darüber geführt, was künftig in den Schulmensen auf den Tisch kommen soll. Wie die Mittagsverpflegung an den 14 Grundschulen der Verbandsgemeinde auszusehen und zu schmecken hat, das wurde zuletzt vor zwölf Jahren festgelegt. Seitdem wurden die Verträge mit den beauftragten Catering-Services unter Angleichung der Kosten verlängert. Darüber hinaus werden inzwischen die Grundschulen Binsfeld, Hasborn und Sehlem nicht mehr beliefert, da dort mittlerweile in einer eigenen Küche gekocht wird. Für elf Grundschulen müssen nun jedoch neue Catering-Verträge geschlossen werden. Dazu muss die Verpflegung an den Grundschulen neu ausgeschrieben werden. Caterer können sich bewerben und Angebote abgeben.