Wahl : Wittlich-Land: So setzt sich der Rat zusammen

Wittlich Die vorläufige Sitzverteilung für den Verbandsgemeinderat steht fest.

() Die Würfel sind gefallen, die Stimmzettel ausgewertet. In den sechs Fraktionen im Rat sitzen insgesamt zwölf Frauen: Jeweils drei in der SPD (von sechs Sitzen) in der CDU (von 17 Sitzen) und bei den Grünen (von sechs Sitzen). Jeweils eine Frau sitzt für die AfD im Rat (bei einem Sitz), bei der FDP (bei zwei Sitzen), und bei der FWG hat es Elke Krumeich als einzige Frau unter sieben Männern in den Rat geschafft. Die absolut meisten Stimmen hat CDU-Vertreter Fritz Kohl bekommen, gefolgt von seinem Parteikollegen Manuel Follmann und dem Grünen Günter Theis. Im neuen Rat der Verbandsgemeinde sitzen laut der vorläufigen Sitzverteilung folgende Vertreter (in Klammern die Zahl der Stimmen):