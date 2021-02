Weitere Beschwerde läuft : Bau einer Höchstspannungsleitung bei Salmtal – Verbandsgemeinde kritisiert Amprion ebenfalls scharf

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land steht hinter dem Verhalten der Salmtaler, sich gegen neue, 81,5 Meter hohe Strommasten in der Nähe des Dorfs zu wehren. Foto: dpa/Wolfgang Runge

Salmtal/wittlich Wittlich-Land stellt sich hinter die Gemeinde Salmtal und unterstützt deren Beschwerde gegen den Netzbetreiber. Dieser möchte den Verlauf der geplanten Höchstspannungsleitung trotz vieler Einwände und Vorschläge nicht ändern.

Nachdem sich in Salmtal und in den beiden Wittlicher Stadtteilen Neuerburg und Dorf Widerstand gegen den Verlauf der geplanten Höchstspannungsleitung des Netzbetreibers Amprion von Metternich nach Niederstedem geregt hat (siehe Info, wir berichteten mehrfach), erneuert nun die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ihre Kritik an dem Verhalten des Dortmunder Unternehmens.

Der Rat der VG hat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen, dass Wittlich-Land die Ortsgemeinde Salmtal weiterhin in ihren Bemühungen, die Trasse weiter vom Ort entfernt verlaufen zu lassen, unterstützt. Weiterhin befürwortet die VG die Beschwerde der Salmtaler gegenüber Amprion ausdrücklich.

Info Die geplante Höchstspannungsleitung Das Dortmunder Unternehmen Amprion plant den Neubau einer 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung zwischen Metternich bei Koblenz und Niederstedem (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Die Leitung ist 105 Kilometer lang. Der erste Teilabschnitt von Metternich bis Pillig ist inzwischen fertiggestellt. Das Planfeststellungsverfahren zum zweiten Teilabschnitt geht von Pillig bis zur Umspannanlage Wengerohr. Der dritte Abschnitt von Wengerohr nach Niederstedem ist circa 39 Kilometer lang. Er umfasst den Neubau von 124 Masten und den Rückbau von 128 Masten. Das Vorhaben betrifft das Gebiet der Stadt Wittlich sowie die Bereiche der Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Trier-Land, Speicher, Bitburger Land und Südeifel.

Bürgermeister Dennis Junk hatte zuvor nochmals den Stand der Entwicklungen vorgestellt. Demnach hatte das Unternehmen nach dem Vor-Ort-Termin im September zugesichert, eine Alternativplanung der Trasse zu prüfen und sich mit der Sache auseinanderzusetzen, wenn die Gemeinde und die Bürgerinitiative ihre Hausaufgaben machten, um dies zu ermöglichen.

Bei einer Videokonferenz Ende Januar hat Amprion trotz aller Bemühungen von BI und Ortsgemeinde dann aber „kurz und knapp“, so Junk, den Bemühungen eine Absage erteilt. Die Salmtaler hatten in den Wochen zuvor alle Grundstückseigentümer in teils mühevoller Kleinarbeit ausfindig gemacht und angeschrieben, auf deren Parzellen eine Alternativtrasse verlaufen könnte, und hatten deren Zustimmung bekommen. Aber: „Der Wille war bei Amprion nicht erkennbar, sich damit auseinanderzusetzen“, sagte Junk. Wenn das Unternehmen den Bürgern nur um ein paar Meter entgegengekommen wäre, sei kein Präzedenzfall geschaffen worden und man hätte einen Kompromiss gefunden. Stattdessen sei ein Gutachter aus Aachen hinzugezogen worden, „der vermutlich noch nie im Salmtal war“, so Junk, und der sagte, dass die alternative Trasse so nicht gebaut werden könne, weil sie in einem hochsensiblen Bereich verlaufe und im Sichtbereich des Trierer Stadtwalds liege. Einen Kompromiss hat Amprion nicht vorgeschlagen. „So kann man mit den Menschen ncht umgehen“, sagt Junk zum VG-Rat.

In der Zwischenzeit haben sich die Salmtaler mit einem Beschwerdeschreiben an das Unternehmen gewandt, eine Reaktion darauf gibt es jedoch nicht. Die Gemeinde schließt nicht aus, rechtliche Schritte gegen Amprion einzuleiten, um den Bau der bis zu 81,5 Meter hohen Masten der geplanten Höchstspannungstrasse nur wenige Meter neben Wohnhäusern zu verhindern. Rechtliche Schritte erwägen auch die beiden Wittlicher Stadtteile Dorf und Neuerburg, um einen Bau der Masten weiter von den Wohnhäusern entfernt zu erreichen.