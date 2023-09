Landrat tritt nicht mehr an Mit 65 in den Ruhestand: Landrat Gregor Eibes will im Februar 2025 sein Büro räumen

In der jüngsten Kreisausschusssitzung wartete Landrat Gregor Eibes den letzten Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils ab, die „Mitteilungen“, um das zu bestätigen, was schon seit geraumer Zeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich kursiert. Dabei sprach er ausnahmsweise – leicht augenzwinkernd – von sich in der dritten Person, um den Formalien genüge zu tun: „Der Landrat hat für sich entschieden, dass er mit 65 Jahren im Februar 2025 in den Ruhestand treten will.“ Da er im Januar 2025 seinen 65. Geburtstag feiere, würde das vom Zeitablauf her passen.