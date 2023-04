Stadtteil feiert Jubiläum 1000 Jahre Lüxem: Wann und wo die Jubiläums-Chronik der Dorfgemeinschaft schon vorbestellt werden kann

1000 Jahre alt ist der Wittlicher Stadtteil Lüxem. Aus diesem Grund haben sich zehn Lüxemer zusammengetan, das Wichtigste aus ihrem Dorf auf Papier zu bringen. Zur Erstellung der Lüxemer Dorfchronik wurde eine Interessengemeinschaft (IG) aus drei bestehenden Vereinen gegründet; in bis zu 14 Arbeitsgruppen haben sie an dem Werk gearbeitet. Der zehnköpfige Redaktionsausschuss hat rund ein dreiviertel Jahr die Beiträge für die Dorfchronik zusammengestellt. Diese ist zwar noch nicht fertig, kann aber schon vorbestellt werden. Verkauft werden soll sie am Festwochenende vom 14. bis 16. Juli 2023.