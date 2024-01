Profitiert von der Nähe zur Stadt So ist die Nahversorgung im Stadtteil Lüxem

Wittlich/Lüxem · Wo bekommen Wittlicher Bürger noch Lebensmittel in ihrer Nähe zu kaufen? Und wie steht es um die Dorfgemeinschaft in Kneipen oder Cafés? Wir haben dafür mit den Ortsvorstehern der einzelnen Stadtteile gesprochen. Weiter geht es mit Sebastian Klein aus Lüxem. Was könnte sich noch verbessern?

Ortsvorsteher Sebastian Klein sieht das Einkaufscenter Bungert in der Nähe von Lüxem als großen Gewinn für den Ortsteil. Foto: TV/Christian Moeris

Von den fünf Stadtteilen in Wittlich liegt Lüxem der Stadt am nächsten, sagt Ortsvorsteher Sebastian Klein. Das sei auch einer der Gründe für die gute Verbindung zur Kernstadt. „Lüxem ist von der Einwohnerzahl her größer als die meisten anderen Stadtteile“, erklärt Klein. Daher braucht der Ortsteil eine im Vergleich bessere Nahversorgung.