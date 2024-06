Neues Kaufhaus Modehaus Seidel in Wittlich schließt – das ist der Nachfolger

Der Einzelhandel in der Wittlicher Innenstadt steht vor einer großen Veränderung. Das bekannte Modehaus Seidel´s Fashion in der Trierer Straße im Zentrum von Wittlich schließt. Das Geschäft mit hochwertiger Mode und Markenbekleidung insbesondere für ältere Damen und Herren sei in letzter Zeit nicht mehr so gut gelaufen wie in früheren Jahren, erklärt die Geschäftsleitung im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ältere Kunden werden weniger.“