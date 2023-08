Im Alten Rathaus Von Gesinde, Wittlicher Wirten und der großen Liebe im Café: Neue Ausstellung zu Kneipen in Wittlich

Wittlich · Im Alten Rathaus in Wittlich wird am Sonntag eine Ausstellung zum Thema Kneipen und Lokale eröffnet – mit Anekdoten, Geschichten, Bildern und einem Exponat, das via Paris den Weg zurück in die Säubrennerstadt fand.

31.08.2023, 07:13 Uhr

Foto: J. Becker/Fotograf J. Becker

Ein Stadtrundgang mit Albert Klein, Ur-Wittlicher und lange Jahre Erster Beigeordneter der Kreisstadt, kann schon mal länger dauern. Nicht nur, weil Klein in der Stadt jeden kennt und jeder ihn – da bleibt das ein oder andere Hallo oder kurze Schwätzchen nicht aus. Sondern auch, weil Albert Klein zu fast jedem Haus der Stadt eine Geschichte kennt.