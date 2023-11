Umbauarbeiten laufen Unternehmen hat neue Pläne für den ehemaligen Hela-Baumarkt in Wittlich

Schon seit dem Aus für den früheren Hela-Baumarkt im Jahr 2012 dürften sich viele Wittlicher fragen, wie es langfristig mit dem großen Gelände samt Parkplätzen in der Schlossstraße am Rande der Kernstadt weitergeht und was dort passiert. Kurzfristig nutzten Behörden die Gebäudeteile des 35.000 Quadratmeter großen Areals: Von November 2015 bis Juni 2016 wurde der ehemalige Baumarkt zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) und während der Coronapandemie wurde dort zweimal ein Impfzentrum in Betrieb genommen. Aber auf Dauer konnte für den Großteil des Gebäudekomplexes bisher keine neue Nutzung gefunden werden. Seit 2022 ist der Katastrophenschutz des Landkreises Mieter des Verwaltungstrakts des ehemaligen Baumarktes. Der Großteil der Hallen und des Außengeländes steht jedoch nach wie vor leer.