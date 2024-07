Neuer Leiter im Haus Jugendstrafanstalt Wittlich: Was den neuen Chef bei seiner Arbeit antreibt

Wittlich · Die Jugendstrafanstalt in Wittlich hat einen neuen Leiter. Philipp Stahlhacke, der bis vor Kurzem noch stellvertretender Leiter der JVA war, leitet die Einrichtung fortan. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er zum Justizvollzug kam und was er an seiner Arbeit schätzt.

03.07.2024 , 06:45 Uhr

Philipp Stahlhacke ist seit dem 1. Juli neuer Leiter der Jugendstrafanstalt Wittlich. Davor war der 39-Jährige stellvertretender Leiter der JVA Wittlich. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihn am Justizvollzug reizt. Foto: Cedric Huwig. Foto: Cedric Huwig