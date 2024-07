Bald ein Blitzer im Ort? Zu schnell, zu laut? Anwohner beschweren sich über Verkehr in Wittlich-Neuerburg

Georg Hasenstab ist verärgert – und er ist nicht allein. Fünf weitere Anwohner haben sich an diesem Morgen in Wittlich-Neuerburg eingefunden, das Problem betrifft aber nicht nur sie. Spätestens seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt Bombogen sei es laut geworden auf der Eichenstraße im beschaulichen Neuerburg. So richtig laut. Gerade in den Morgenstunden, wie eine Anwohnerin erklärt. „Man muss das morgens richtig einplanen, wenn man zwischen 7 und 8 Uhr aus dem Haus will. Ich komme ja fast gar nicht aus meiner Einfahrt raus.“ Warum die Stadt nichts unternimmt, das können sich die Anwohner nicht erklären.