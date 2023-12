Ortsvorsteher gibt Auskunft Wittlich-Neuerburg: Wie steht es um die Nahversorgung in Neuerburg?

Der flächenmäßig größte Wittlicher Stadtteil ist von der Einwohnerzahl her einer der kleinsten. Geschäfte gibt es nicht viele. Um alle Lebensmittel zu bekommen, müssen die Einwohner in die Stadt fahren. Das war allerdings nicht immer so. Ortsvorsteher Udo Reihsner erinnert sich: „In meiner Jugendzeit gab es in Neuerburg drei Geschäfte, in denen man seinen Bedarf für den täglichen Gebrauch decken konnte. Leider sind diese nacheinander dem Trend der Zeit folgend bis Ende der Achtzigerjahre verschwunden.“