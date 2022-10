Mega-Party : 4000 Fans feiern mit Mia Julia beim Wittlicher Oktoberfest (Fotos)

WITTLICH Mia Julia hat am Wochenende die Halle des Wittlicher Oktoberfests zum Beben gebracht. 4000 Fans feierten den Malle-Star.

(rh) Jetzt läuft es so richtig: Rund 4000 Besucher sorgten am Freitagabend für den ersten Rekordbesuch beim Bungert Oktoberfest in Wittlich. DJ Christian Schall heizte über Stunden das feierfreudige Publikum an. Dabei tönten die bekannten und beliebten Mallorca-Hits aus den Lautsprechertürmen und die Gäste sangen kräftig mit. Da hielt es kaum jemanden auf der Bank, stehend wurde gefeiert. Im hinteren Bereich sammelten sich die Hungrigen und labten sich an den bayrischen Spezialitäten der Festzeltküche. Lange mussten die Fans auf den Stargast Mia Julia warten. Sie traf erst gegen 23 Uhr ein, sie kam vom Auftritt im Saarland. Am Mikrofon, zunächst aber von den Fans nicht zu sehen, peitschte sie das Publikum auf einen immer höheren Stimmungspegel, bis sie schließlich von der Bühne aus die Feiernden dirigierte. Für die Freunde der „Malleszene“ ein wahrer Genuss.