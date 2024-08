Restaurant in der Alten Holzindustrie schließt L’Italiano in Wittlich: Bald wird die letzte Pizza aus dem Ofen geholt

„Ich bin beim Kochen wie ein verrückter Maler, meine Speisen waren nie standardisiert, sondern ich habe so gekocht, wie ich es in dem Moment gespürt habe“, sagt Antonio Bacciu. Seinen Gästen in der „Alten Holzindustrie“ hat das anscheinend gefallen, denn es kamen viele und sie kamen immer wieder.