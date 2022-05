Spielplatz : Wo in Wittlich ein neuer Spielplatz geplant ist

Der Wasserspielplatz an der Lieser ist einer von vielen Kinderspielplätzen in Wittlich - und der bisher teuerste. Foto: TV/Anja Theis

Wittlich In der Kreisstadt gibt es zahlreiche Kinderspielplätze, auf denen die Kleinen nach Herzenslust toben können. Wie viel die Stadt in Rutschen, Schaukeln und Co. investiert und in welchem Stadtteil ein weiterer Spielplatz entstehen soll.