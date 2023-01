Käufliche Liebe : Skandal im Sperrbezirk? Warum eine Prostituierte einen Straßenstrich in Wittlich fordert

Sind Verbotszonen für Sexarbeit noch zeitgemäß? Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Wittlich Die Prostituierte Nicole Schulze kritisiert die Sperrbezirksverordnung der Stadt Wittlich. Wie stehen die Chancen, dass es in Wittlich bald einen Straßenstrich gibt?

Neben der Prostitutionshochburg Trier ist käufliche Liebe im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit seinen 112.000 Einwohnern scheinbar gar kein so großes Thema. Mit dem „Nightclub Blockhaus“ in Longkamp gibt es nur ein Bordell, das eine Konzession für nur zwei Zimmer hat. Im Landkreis haben sich 14 Prostituierte angemeldet. Mit ihrem „Hurenausweis“, wie es die Sexarbeiterin Nicole Schulze, die in Sehlem in einem Wohnwagen ihren Beruf ausübt, nennt, können Prostituierte bundesweit arbeiten. In der Kreisstadt Wittlich wird ihre Arbeit allerdings nicht gerne gesehen.

Sperrbezirk Auf Antrag der Stadt Wittlich hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Jahr 2004 „zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes“ das gesamte Gebiet der Kreisstadt zum Sperrbezirk erklärt. Im Stadtgebiet Wittlich waren damit alle Arten der Prostitution verboten. Mit einer neuen Rechtsverordnung der ADD von Mai 2005 wurde dieses Verbot für die Stadt Wittlich dahingehend geändert, dass es die Prostitution in Gebäuden nicht mehr umfasste.

Seitdem ist es innerhalb des gesamten Stadtgebietes verboten, auf allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie sonstigen Orten, die von dort aus einsehbar sind, der Prostitution nachzugehen – inklusive Wohnwagen und Wohnmobilen. In Gebäuden ist hingegen die Prostitution erlaubt. Die Verordnung aus 2005 hat nach wie vor Gültigkeit.

Kritik Sexarbeiterin Nicole Schulze, die in Sehlem in ihrem Wohnwagen käufliche Liebe anbietet, stört sich an der Sperrbezirksverordnung für die Stadt Wittlich. Sie sagt, Verbotszonen für Sexarbeit seien nicht mehr zeitgemäß.

„Im Fernsehen zeigen sich Menschen schon am Nachmittag obenrum nackt, und im Internet ist Pornografie für jeden rund um die Uhr verfügbar. Dieser Sperrbezirk passt doch nicht mehr in unsere Zeit.“ Die Verordnung kriminalisiere Prostitution, sagt die Sexarbeiterin. Es gebe doch klare Gesetzte zur Prostitution und zum Menschenhandel. Die Sperrbezirksverordnung tabuisiere die Prostitution nach dem Motto: „Man spricht nicht drüber.“ Die Verordnung mache es zudem vielen Menschen schwierig, ihre Sexualität auszuüben, behauptet die Prostituierte. Die Sperrbezirksverordnung hindere beispielsweise Wittlicher, die nicht mobil seien, daran, eine Prostituierte zu besuchen.

Grauzone Wie Schulze erklärt, wüssten viele ihrer Kolleginnen aus der Region auch gar nicht, dass die Sperrbezirksverordnung geändert worden sei und die Prostitution in Gebäuden damit seit 2005 wieder erlaubt sei. „Man hat den Eindruck, man bewegt sich in einer Grauzone. Keiner weiß wirklich Bescheid. Es ist alles so schwammig und Ansprechpartner fehlen.“ Und auch bei der Recherche unserer Zeitung stellt sich heraus, dass die Verordnung scheinbar nirgends öffentlich einsehbar oder digital abrufbar ist. Auf Nachfrage unserer Zeitung liefert die Kreisverwaltung Schwarz-weiß-Kopien aus dem Staatsanzeiger aus den Jahren 2004 und 2005, in denen die Verordnungen zum Sperrbezirk ehemals in voller Länge abgedruckt waren. Damit wird das Problem der Prostituierten, die bezüglich des Sperrbezirks über ein gewisses Informationsdefizit klagen, deutlich.

Straßenstrich Schulze, die derzeit mit ihrem Wohnmobil am Rande des Industriegebiets in Salmtal auf der Gemarkung Sehlem steht und arbeitet, könnte sich auch gut vorstellen, ihre Dienste auf einer Straße der Stadt Wittlich anzubieten. „Wittlich braucht einen vernünftigen Straßenstrich“, sagt die Prostituierte, „am besten mit Verrichtungsboxen“. Es brauche in Wittlich einen sicheren und hygienischen Ort, an dem Sexarbeiter auf der Straße ihre Dienste anbieten können, meint Schulze, „mit Toiletten und einer Einrichtung für die Hygiene und auch einem Ort, an dem man sich mal einen Kaffee holen kann“.

Dazu hat sie einen Brief, in dem sie die Abschaffung des Sperrbezirks fordert, an den Bürgermeister der Kreisstadt geschrieben.

Ob die Wünsche der Sexarbeiterin damit in Erfüllung? Man darf es bezweifeln. Denn zur Abschaffung des Sperrbezirks müsste ein mehrheitlicher Beschluss im Stadtrat gefasst werden. „Nach entsprechendem Beschluss des Stadtrates müsste die Stadt bei der Kreisverwaltung eine Änderung der Verordnung beantragen, sprich, die Stadt Wittlich müsste hier aktiv tätig werden“, erklärt die Kreisverwaltung zum Prozedere. Die Zuständigkeit zum Erlass einer Sperrbezirksverordnung lag in 2004/2005 noch bei der Landesbehörde ADD, seit 2011 liegt die Zuständigkeit bei der Kreisverwaltung.